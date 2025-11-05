На Солнце произошли две мощные вспышки

В ночь на 5 ноября на Солнце зафиксированы две мощные вспышки — одна класса M и другая класса X, относящаяся к самой высокой категории. По данным Института прикладной геофизики, первая вспышка, зарегистрированная в 01:01 по московскому времени, имела мощность X1.2 и продолжалась 33 минуты. Вторая вспышка класса M1.7 произошла в 01:44 и длилась 73 минуты. Стоит отметить, что это уже вторая вспышка класса X, зафиксированная за сутки, что подчеркивает активность солнечной активности в данный период.

