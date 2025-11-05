На 88-м году жизни скончался виолончелист и педагог Виталий Полищук

На 88-м году жизни скончался выдающийся виолончелист и педагог Виталий Полищук. Он ушел из жизни 1 ноября, передают «Вести Алтай». Причина смерти не раскрыта. Виталий Полищук был известным музыкантом, концертмейстером группы виолончелей Симфонического оркестра Алтайского края. Он также играл в трио «Элегия» вместе с Маргаритой Климановой и Эдуардом Лейкамом, внося значительный вклад в популяризацию виолончельной музыки. Кроме того, он проводил концерты «Портреты композиторов» с Татьяной Овсянниковой. Друзья и коллеги вспоминают его как талантливого, доброго и порядочного человека, который любил свою профессию и был заядлым рыбаком.

На 88-м году жизни скончался выдающийся виолончелист и педагог Виталий Полищук. Он ушел из жизни 1 ноября, передают «Вести Алтай».

Причина смерти не раскрыта.

Виталий Полищук был известным музыкантом, концертмейстером группы виолончелей Симфонического оркестра Алтайского края. Он также играл в трио «Элегия» вместе с Маргаритой Климановой и Эдуардом Лейкамом, внося значительный вклад в популяризацию виолончельной музыки. Кроме того, он проводил концерты «Портреты композиторов» с Татьяной Овсянниковой.

Друзья и коллеги вспоминают его как талантливого, доброго и порядочного человека, который любил свою профессию и был заядлым рыбаком.