Михаил Пуляев получил благодарность президента России

Михаил Пуляев, старший тренер юношеской команды РФ по дзюдо, получил благодарность президента России. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

«Мне вручили благодарность президента России. Недавно у нас прошло Первенство России среди юношей. Уже отобрали команду, которая, надеемся, будет участвовать в первенствах мира и Европы. В этом сезоне ребята заняли первое место на Первенстве Европы, а на Первенстве мира команда взяла четыре золотых медали. В спорте важно полностью вкладываться, даже если не всегда получается», — рассказал тренер.

Награждение приурочили к Дню народного единства. Губернатор Павел Малков отметил достойный вклад рязанцев в позитивные перемены в области.