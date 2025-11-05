КНДР направит в Россию еще несколько тысяч военных

Пять тысяч солдат из инженерных войск Северной Кореи займутся восстановлением инфраструктуры в зоне спецоперации. Еще тысяча будет разминировать территории. В общей сложности командование направит до десяти тысяч бойцов.

КНДР направит в Россию еще несколько тысяч военных. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Пять тысяч солдат из инженерных войск Северной Кореи займутся восстановлением инфраструктуры в зоне спецоперации. Еще тысяча будет разминировать территории. В общей сложности командование направит до десяти тысяч бойцов.

Напомним, Минобороны впервые сообщило об участии военнослужащих КНДР в СВО 26 апреля.