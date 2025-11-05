Госдума выразила сомнение, что мошенники перейдут на новые детские сим-карты

В Госдуме выразили сомнения насчет того, что мошенники перейдут на новые детские сим-карты, пишет «Газета. ру» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова. Ранее сообщалось о возможном внедрении детских сим-карт, которые будут обеспечивать жесткий контроль трафика и контента. Он отметил, что мошенники вряд ли смогут использовать детские сим-карты для слежки за людьми. По его словам, при получении сим-карты она должна быть оформлена добровольно, и в случае переоформления на взрослого пользователя все ограничения будут сняты, что позволит избежать возможных злоупотреблений.

Ранее сообщалось о возможном внедрении детских сим-карт, которые будут обеспечивать жесткий контроль трафика и контента.

Согласно заявлению Свинцова, операторы мобильной связи обязаны установить автоматические фильтры, которые ограничат доступ детей к контенту, предназначенному для старшей аудитории (14+, 16+ и 18+).

Он также отметил, что мошенники вряд ли смогут использовать детские сим-карты для слежки за людьми. По его словам, при получении сим-карты она должна быть оформлена добровольно, и в случае переоформления на взрослого пользователя все ограничения будут сняты, что позволит избежать возможных злоупотреблений.