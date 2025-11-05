Рязань
Госдума рассказала, когда россиянам ждать следующей шестидневной рабочей недели
Россиян ждет стандартный график работы в 2026 году, без длинных шестидневных рабочих недель. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ссылаясь на утвержденный производственный календарь на следующий год. Об этом пишет ТАСС. «Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — напомнил парламентарий. Он также отметил, что новогодние каникулы в январе останутся без изменений и составят 12 дней подряд, несмотря на многочисленные предложения о сокращении этого периода.

