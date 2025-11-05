Эксперты сообщили, спрос на каких специалистов резко вырастет перед Новым годом

В праздничный период особенно востребованными становятся продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, логисты, операционисты и сотрудники call-центров, а также специалисты по рекламе, PR и аниматоры.

Эксперты сообщили, спрос на каких специалистов резко вырастет перед Новым годом. Об этом сообщила консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в интервью «Москве 24».

В преддверии Нового года работодатели традиционно усиливают поиск специалистов, обеспечивающих рост продаж и бесперебойную логистику.

Она отметила, что в праздничный период особенно востребованными становятся продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, логисты, операционисты и сотрудники call-центров, а также специалисты по рекламе, PR и аниматоры.