Эксперты сообщили, спрос на каких специалистов резко вырастет перед Новым годом
Эксперты сообщили, спрос на каких специалистов резко вырастет перед Новым годом. Об этом сообщила консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в интервью «Москве 24».
В преддверии Нового года работодатели традиционно усиливают поиск специалистов, обеспечивающих рост продаж и бесперебойную логистику.
Она отметила, что в праздничный период особенно востребованными становятся продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, логисты, операционисты и сотрудники call-центров, а также специалисты по рекламе, PR и аниматоры.