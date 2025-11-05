Бранов: завершение ряда объектов в строительстве пришлось перенести на следующий год

Он отметил, что в целом в регионе проведена серьёзная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройству, дорожному строительству. «В городе остаются незавершёнными два объекта теплосетей, подрядчики закончат работы в ближайшее время», — заявил Бранов. Он также сообщил, что из-за недобросовестных подрядчиков завершение ряда объектов в строительстве пришлось перенести на следующий год, но все объекты находятся под постоянным контролем и будут достроены.