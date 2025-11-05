Анджелина Джоли прибыла на Украину, одного из ее охранников мобилизовали

По данным украинских СМИ, одного из охранников Анджелины Джоли «мобилизовали» в Николаевской области. Сотрудники ТЦК забрали мужчину на блокпосте при въезде в Южноукраинск. Джоли пришлось лично ехать в военкомат, чтобы его отпустили. Отмечается, что актриса приехала в Херсон.

