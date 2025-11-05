Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде наркотиков

Тарасова подтвердила, что купила в Израиле вейп с маслом каннабиса и гашиша, спрятала в сумочку и закинула её в чемодан. Уже на таможне Аглая пыталась пройти через зелёный коридор, но её остановили. Напомним, актрису задержали в начале сентября.