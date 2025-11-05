60-летний рязанец обокрал бывшее место работы после увольнения

В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что из принадлежащего ему пункта приема вторсырья пропал инструмент для резки металлических изделий. Выяснилось, что накануне пропажи руководитель уволил одного из работников. Мужчина отметил, что сотрудник неоднократно нарушал дисциплину и выпивал спиртное. Бывшего работника нашли. Выяснилось, что мужчина украл инструмент после того. как узнал об увольнении и решил «выписать себе премию». Украденный предмет рязанец продал и потратил вырученное на спиртное. Возбуждено уголовное дело.

