385 рязанцев за прошедшую неделю получили травмы

За прошедшую неделю, с 27 октября по 2 ноября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 385 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

95 человек обратились за помощью с переломами, 155 — с ушибами, 78 — с растяжениями, 57 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.