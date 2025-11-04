Рязань
В Рязани нашли «резиновый» дом, в нем фиктивно зарегистрировали 18 мигрантов
В Рязани нашли «резиновый» дом, в нем фиктивно зарегистрировали 18 мигрантов. Об этом рассказали в региональном УМВД 4 ноября.

Полицейские и сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Железнодорожному району Рязани обнаружили многочисленные факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан 37-летней рязанкой.

Установлено, что сотрудница одной из организаций Рязани в августе — октябре 2025 года предоставляла свой частный дом в районе Михайловского шоссе для временной регистрации мигрантов. Женщина периодически приходила к МФЦ. Там она призывала иностранцев платить ей деньги, чтобы зарегистрировать в своем доме.

Так она поступала не только в Железнодорожном районе, но и в Советском, Московском и Рязанском районах. Всего рязанка незаконно поставила на миграционный учет 18 уроженцев стран Средней Азии — 16 мужчин и двух женщин в возрасте от 20 до 58 лет.

По информации УМВД, подозреваемая созналась в содеянном. В отношении рязанки дознавателями четырех территориальных органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.