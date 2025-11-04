Рязанцы пожаловались на состояние жд-станции Дягилево

Мужчина рассказал, что на ступеньках пешеходного перехода на жд-станции много ям и неровностей. Также страдает инфраструктура на платформах: края платформ разваливаются, есть многочисленные ямы и неровности, а одна из плит на первой платформе у первого пути треснула пополам. Также он отметил, в районе станции часто не работает или отсутствует освещение.

«Станция, между прочим, довольно популярна. Она пользуется большим спросом у значительной части жителей Приокского и Дягилева. Много дачников, а также людей, которые ездят на электричке на работу в Москву. От моей единичной жалобы толку не будет, на нее никто не обратит внимание. Ремонт на станции не проводился десятилетиями и никто должного внимания на нее не обращает. Единственное, что сделали за все время — покрасили перила на пешеходном мосту и забор у первой платформы. Была произведена попытка заделать ямы на ступеньках пешеходного перехода, но после ремонта новое покрытие стало трескаться и разрушаться. Про доступ для маломобильных групп населения даже стыдно говорить», — написал рязанец.