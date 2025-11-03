Вучич согласился поставлять оружие Украине через страны ЕС

Сербский лидер Александр Вучич отметил, что планирует придерживаться военного нейтралитета и не хочет поставлять боеприпасы странам, которые находятся в конфликте. При этом он заявил о готовности сотрудничать с армиями Европы. Президент Сербии подчеркнул, что в дальнейшем переданные боеприпасы европейцы могут направить на любые цели, в том числе в Украину. Напомним, в 2022 году Россия и Сербия договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию

Сербский лидер Александр Вучич согласился поставлять оружие Украине через страны ЕС. Об этом пишет 3 ноября «Лента. ру» со ссылкой на издание Cicero.

Вучич отметил, что планирует придерживаться военного нейтралитета и не хочет поставлять боеприпасы странам, которые находятся в конфликте. При этом он заявил о готовности сотрудничать с армиями Европы.

Президент Сербии подчеркнул, что в дальнейшем переданные боеприпасы европейцы могут направить на любые цели, в том числе в Украину.

Напомним, в 2022 году Россия и Сербия договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию

Ранее Вучич заявлял о передаче комплекса РЭБ в РФ. Также политик отмечал, что не будет присоединяться к санкциям против России.