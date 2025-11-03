В Рязани засняли массовое скопление экстренных служб
По словам очевидцев, на вызов на улицу Бирюзова, дом № 23 прибыли семь пожарных машин и три скорые помощи. Отмечается, что пожар произошел в районе 4-5 этажа, с которым справилась одна единица техники.
В Рязани засняли массовое скопление экстренных служб. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях 2 ноября.
Официальная информация уточнятся в ГУ МЧС по региону.