В Рязани засняли машину, поворачивающую налево со встречной полосы
Судя по кадрам, кроссовер пересек двойную сплошную на улице Новоселов и повернул со встречной полосы на улицу Советской Армии. «Кто-то бурно отмечает праздники. Правила забыты напрочь», — говорится в сообщении автора видео. По словам рязанцев, на участке установлена камера и нарушителю придется заплатить штраф.
В Рязани засняли машину, поворачивающую налево со встречной полосы. Ролик опубликовали в группе «ЧП и ДТП» 3 ноября.
Судя по кадрам, кроссовер пересек двойную сплошную на улице Новоселов и повернул со встречной полосы на улицу Советской Армии.
«Кто-то бурно отмечает праздники. Правила забыты напрочь», — говорится в сообщении автора видео.
По словам рязанцев, на участке установлена камера и нарушителю придется заплатить штраф.