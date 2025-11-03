В Рязани засняли машину, поворачивающую налево со встречной полосы

Судя по кадрам, кроссовер пересек двойную сплошную на улице Новоселов и повернул со встречной полосы на улицу Советской Армии. «Кто-то бурно отмечает праздники. Правила забыты напрочь», — говорится в сообщении автора видео. По словам рязанцев, на участке установлена камера и нарушителю придется заплатить штраф.