В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

Белорусские миротворцы готовы разместиться на Украине. Об этом сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования ССО ВС РБ Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ, пишет 3 ноября ТАСС.

По его словам, подобная инициатива должна исходить от участников конфликта. Одним из вариантов может стать обращение в ООН. При этом Скобей подчеркнул, что решение должно быть обоюдным.

Военный заявил, что окончательное решение об отправке белорусских миротворцев будет принимать глава государства РБ.