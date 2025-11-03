У жительницы Рязанской области сын погиб на СВО, ей отказали в выплате

Отмечается, что женщина писала заявление о получении материальной помощи, но ей отказали. Прокуратура Шиловского района внесла представление в региональное управление соцзащиты. В итоге женщине выплатили 1 млн рублей.

