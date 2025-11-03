Трамп заявил, что справится с завершением конфликта на Украине за пару месяцев

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что справится с завершением конфликта на Украине за пару месяцев. Об этом 3 ноября пишет ТАСС по ссылкой на интервью президента телеканалу CBS. Во время беседы политика спросили, считает ли он, что справится с урегулированием конфликта за пару месяцев. «Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил американский лидер.

Напомним, во время предвыборной гонки Трамп заявлял, что в случае переизбрания разрешит конфликт на Украине за сутки. Позже он пояснил, что эти слова были сказаны с «долей сарказма».