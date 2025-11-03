Около Рязани на трассе М5 образовалась пробка из-за ДТП
По словам очевидцев, авария произошла в Спасском районе после деревни Каменка по направлению в сторону Рязани. На месте работает скорая и ГАИ. Судя по кадрам, машина на скорости протаранила разделитель.
