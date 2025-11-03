Нападение на продавщицу в рязанском алкомаркете попало на видео

Судя по кадрам, мужчина взял с витрины спиртное и без оплаты пошел к выходу. Продавщица пыталась остановить его, но получила удар ножом. После напавший вышел и уехал на велосипеде. Напомним, 26-летняя продавщицу получила колото-резанную рану грудной клетки. Мужчину задержали.

