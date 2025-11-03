Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА

Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23:00 2 ноября до 07:00 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, 4 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края», — сообщили в ведомстве.