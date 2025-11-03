Bloomberg: Британия поставила Украине новую партию Storm Shadow

Лондон недавно поставил Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы Украина могла продолжить удары по российским объектам. Об этом сообщили в Bloomberg.

«Поставка неуказанного количества ракет была осуществлена, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев», — говорится в материале.

Количество переданных боеприпасов не уточняется, а сама поставка официально не анонсировалась, сообщило агентство.

Отмечается, что ракеты Storm Shadow способны поражать цели на расстоянии более 250 километров, используя сложную систему навигации.