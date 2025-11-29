В России поэтапно отменят скидки в госсистеме «Платон»

Правительство РФ утвердило поэтапную отмену льготного понижающего коэффициента, который используется при расчете стоимости проезда грузовиков в госсистеме «Платон». Базовый тариф составляет 3,73 руб./км. Для адаптации отрасли грузоперевозок к работе системы правительство устанавливало временную скидку — понижающий коэффициент 0,51х, который действовал 10 лет. Предполагается, что с 1 марта 2026 года он составит 0,75х, а с 1 февраля 2028 года будет отменен.