В центре Рязани из-за ДТП образовалась пробка

Авария случилась 29 ноября на улице Маяковского. Столкнулись два автомобиля. У одной из машин после ДТП смяты двери. На кадрах видно, что проезд по полосе в сторону улицы Свободы заблокирован. На месте образовалась пробка, свидетельствуют «Яндекс Карты». Официальная информация уточняется.

Фото: Telegram-канал «Дороги Рязани»