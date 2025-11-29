В центре Рязани из-за ДТП образовалась пробка
Авария случилась 29 ноября на улице Маяковского. Столкнулись два автомобиля. У одной из машин после ДТП смяты двери. На кадрах видно, что проезд по полосе в сторону улицы Свободы заблокирован. На месте образовалась пробка, свидетельствуют «Яндекс Карты». Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Дороги Рязани»