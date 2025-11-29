Рязань
Участок рядом со школами в Рязани выставили на продажу под стройку высотки
В Московском районе Рязани выставили на продажу земельный участок площадью 0,51 гектара. Соответствующий аукцион размещен на сайте ДОМ. РФ.

Речь идет об участке на улице Бирюзова. Рядом находятся школы №№ 56 и 35, детский сад № 137, остановки общественного транспорта, магазины.

Вид разрешенного использования — среднеэтажная и высотная жилые застройки, бытовое и амбулаторно-поликлиническое обслуживания, магазины.

Начальная цена объекта — 34 242 000 рублей.

Дата проведения торгов назначена на 12 декабря.

Фото: сайт ДОМ. РФ