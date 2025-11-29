Участок рядом со школами в Рязани выставили на продажу под стройку высотки

Речь идет об участке на улице Бирюзова. Рядом находятся школы №№ 56 и 35, остановки общественного транспорта, магазины. Вид разрешенного использования — среднеэтажная и высотная жилые застройки, бытовое и амбулаторно-поликлиническое обслуживания, магазины. Начальная цена объекта — 34 242 000 рублей. Дата проведения торгов назначена на 12 декабря.