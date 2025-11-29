Рязанцам пообещали снег и заморозки 30 ноября

30 ноября в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Местами прогнозируют гололедицу. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2°С, днем — −1…+4°С.

