Россияне в декабре смогут увидеть самый мощный звездопад 2025 года

Россияне в декабре смогут увидеть самый мощный звездопад 2025 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

