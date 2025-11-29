Рязань
К Бастрыкину повторно обратилась за помощью мать ребенка-инвалида из Рязани
К главе СК РФ Александру Бастрыкину повторно обратилась за помощью мать ребенка-инвалида из Рязани. Об этом 29 ноября сообщили в Информационном центре следкома.

К главе СК РФ Александру Бастрыкину повторно обратилась за помощью мать ребенка-инвалида из Рязани. Об этом 29 ноября сообщили в Информационном центре следкома.

Женщина заявила, что не согласна с результатами установления обстоятельств нарушения прав ее 12-летнего сына-инвалида.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву возобновить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.

Напомним, в декабре 2023 года ребенку предоставили инвалидную коляску, которая не отвечала требованиям безопасности. Из-за регулярных поломок оборудования его эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью мальчика, сообщали ранее. Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль.

Региональный следком расследовал уголовное дело, которое было прекращено.