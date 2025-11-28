За неделю еще 106 рязанцев получил штрафы за парковку на газонах
С начала года 11 456 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 11 456 000 рублей.
За неделю еще 106 рязанцев получил штрафы за парковку на газонах. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе горадминистрации.
