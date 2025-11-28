Рязань
За 2025 год банки начислили клиентам до 500 млрд рублей кешбэка

За 2025 год банки начислили клиентам до 500 млрд рублей кешбэка. Об этом сообщает персс-служба ВТБ.

По прогнозам, за 2025 год банки начислят клиентам от 450 до 500 млрд рублей кешбэка. В следующем году тренд рынка изменится — банки усилят роль персонализации, эффективности и геймификации. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Персонализация в программах лояльности выходит на другой уровень. Банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность клиента, его финансовые привычки и периодичность трат. Эти данные позволяют оперативно подбирать наиболее релевантные категории и размер кешбэка.

Управление эффективностью. На смену универсальным категориям и одинаковым процентам кешбэка приходят предложения, основанные на оценке общей доходности клиента для банка. Если клиент активно пользуется продуктами банка — получает зарплату, копит, инвестирует или оформляет кредитные продукты, — он может рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк. Такой подход позволяет поощрять наиболее ценную для банка аудиторию и строить взаимовыгодные отношения.

Геймификация. Банки уже не первый год используют игровые механики для повышения вовлеченности клиентов, а в следующем году этот тренд только усилится. Игроки рынка будут использовать геймификацию для удержания наиболее лояльных клиентов и предлагать не только категории кешбэка, но и специальные предложения от партнеров.

«Клиентские предпочтения меняются — пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений — именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.