В Рязанской области прокуратура выявила нарушения жилищных условий
В прокуратуру Старожиловского района обратились от жильцы многоквартирного дома № 42 по улице Денисова. По словам жильцов, управляющая компания не выполняла свои обязанности. В ходе проверки оказалось, что системы водоснабжения находятся в аварийном состоянии. Из-за этого происходили регулярные протечки в подвальных помещениях. УК, в свою очередь, никаких мер по проведению ремонта не принимала. Директору организации внесли представление, после чего управляющая компания устранила нарушения.

