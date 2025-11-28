В Сасово Рязанской области открылся обновлённый офис Сбербанка

Обновлённый офис Сбера открылся по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 16. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и продукты компаний-партнёров Сбера.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться образовательным и автокредитом, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Открывая обновлённый офис в Сасове, мы реализуем нашу главную цель — сделать обслуживание клиентов комфортным, быстрым и безопасным. В новом пространстве реализованы современные технологии и созданы удобные зоны для всех категорий граждан, включая родителей с детьми. Здесь наши посетители могут одновременно решать самые разные задачи: от открытия счёта до получения консультации по налоговому вычету или выбора выгодных тарифов связи. Уверена, такой подход сделает взаимодействие со Сбером ещё более удобным и приятным».

Евгения Рубцова, глава Сасовского муниципального округа Рязанской области:

«Открытие обновлённого офиса Сбербанка — это, в первую очередь, новые возможности, повышенный комфорт для наших жителей. Современный формат работы позволит клиентам банка получать весь спектр банковских услуг на принципиально новом уровне, а также станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в нашем округе».