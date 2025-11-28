В Рязанской области неизвестный протаранил здание торгового центра
ДТП произошло вечером 27 ноября в Кадоме. Автомобиль въехал в здании ТЦ в Октябрьском переулке. Отмечается, что водитель скрылся с места аварии. Здание получило повреждения. Очевидцы сообщили, что за рулем автомобиля был молодой человек, который незадолго до этого «дрифтил» рядом со зданием.
В Рязанской области неизвестный протаранил здание торгового центра. Об этом сообщает ИД «Пресса».
