В Рязани подешевели стройматериалы
В Рязани подешевели стройматериалы. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что жители стали меньше покупать эти товары, так какзавершился сезон, когда традиционно проводят строительные работы.

Кроме того, подорожали услуги шиномонтажа и балансировки колес. На ценах отразилось также увеличение стоимости расходных материалов и оборудования.

Специалисты сообщили, что запасы сахара в стране увеличились благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы. Поэтому цены сначала на оптовом рынке, а затем и в розницу на продукт снизились.

Годовая инфляция по итогам октября в Рязанской области замедлилась до 9,5%.