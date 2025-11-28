В Рязани обнаружили виноградный «дом-невидимку»
В Рязани обнаружили дом, полностью укрытый виноградом. Фотографии «достопримечательности» опубликовал на своей странице священник Константин Камышанов. На кадрах видно частный дом, почти полностью скрытый под виноградными лозами, и небольшую трубу. Адрес расположения «виноградного дома» известен. Необычное строение находится на 1-й Железнодорожной улице.
«Я сам — южанин. И виноград на юге, как картошка… Но такого нет даже на Тамани! Дом, небо которого — облако винограда, — рассказал о своих впечатлениях рязанский священник.
