В Рязани обнаружили виноградный «дом-невидимку»

В Рязани обнаружили дом, полностью укрытый виноградом. Фотографии «достопримечательности» опубликовал на своей странице священник Константин Камышанов. На кадрах видно частный дом, почти полностью скрытый под виноградными лозами, и небольшую трубу. Адрес расположения «виноградного дома» известен. Необычное строение находится на 1-й Железнодорожной улице.

В Рязани обнаружили дом, полностью укрытый виноградом. Фотографии «достопримечательности» опубликовал на своей странице священник Константин Камышанов.

На кадрах видно частный дом, почти полностью скрытый под виноградными лозами, и небольшую трубу.

«Я сам — южанин. И виноград на юге, как картошка… Но такого нет даже на Тамани! Дом, небо которого — облако винограда, — рассказал о своих впечатлениях рязанский священник.

Адрес расположения «виноградного дома» известен. Необычное строение находится на 1-й Железнодорожной улице.