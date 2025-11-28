В России могут появиться автодороги без ограничений скорости

В Минтрансе предложили создать сеть дорог без ограничений скорости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства Константина Пашкова. Пока неизвестно, когда такие дороги могут появиться, но «технологическая задача» перед властями уже стоит.

По словам замминистра, автомобили к этому уже готовы, но необходимой инфраструктуры пока нет. Пока неизвестно, когда такие дороги могут появиться, но «технологическая задача» перед властями уже стоит. Заместитель главы Минтранса Константин Пашков напомнил, что в СССР был получен опыт организации скоростного движения на разных видах транспорта. В качестве примера они привел испытания опытного тепловоза ТЭП-80. В 1993 году он развил скорость 271 км/ч на Октябрьской железной дороге (рекорд до сих пор не побит).

«Сегодня мы имеем транспортные средства, которые позволяют развивать очень высокие скорости. Но где на них можно ездить без штрафов?», — заявил Пашков.

До 2013 года на автомагистралях водителям разрешали разгоняться до 110 км/ч. Позднее лимит вырос до 130 км/ч, а в 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин допустил увеличение до 150 км/ч.

«Высокая скорость является одним из ключевых факторов риска, который приводит к увеличению тяжести последствий ДТП. Отмена ограничений сделает дорожную инфраструктуру не соответствующей реальным условиям движения и повысит аварийность», — подчеркнули в ассоциации ОКО.