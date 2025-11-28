В России могут появиться автодороги без ограничений скорости

В Минтрансе предложили создать сеть дорог без ограничений скорости. Об этом
По словам замминистра, автомобили к этому уже готовы, но необходимой инфраструктуры пока нет. Пока неизвестно, когда такие дороги могут появиться, но «технологическая задача» перед властями уже стоит. Заместитель главы Минтранса Константин Пашков напомнил, что в СССР был получен опыт организации скоростного движения на разных видах транспорта. В качестве примера они привел испытания опытного тепловоза ТЭП-80. В 1993 году он развил скорость 271 км/ч на Октябрьской железной дороге (рекорд до сих пор не побит).
«Сегодня мы имеем транспортные средства, которые позволяют развивать очень высокие скорости. Но где на них можно ездить без штрафов?», — заявил Пашков.
До 2013 года на автомагистралях водителям разрешали разгоняться до 110 км/ч. Позднее лимит вырос до 130 км/ч, а в 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин допустил увеличение до 150 км/ч.
«Высокая скорость является одним из ключевых факторов риска, который приводит к увеличению тяжести последствий ДТП. Отмена ограничений сделает дорожную инфраструктуру не соответствующей реальным условиям движения и повысит аварийность», — подчеркнули в ассоциации ОКО.