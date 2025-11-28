В России ключевую ставку могут снизить до 6-7%

По словам юриста, ключевая ставка Центробанка может снизиться до 6-7% в 2026 году при условии выхода России на целевой уровень инфляции в 4%. Экс-премьер назвал ситуацию с инфляцией «палкой о двух концах». «Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать», — отметил Степашин. Он добавил, что считает текущую ключевую ставку слишком высокой для промышленности и строительства, и ожидает ее снижения в следующем году.

В России ключевую ставку могут снизить до 6-7%. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

По словам юриста, ключевая ставка Центробанка может снизиться до 6-7% в 2026 году при условии выхода России на целевой уровень инфляции в 4%.

Экс-премьер назвал ситуацию с инфляцией «палкой о двух концах».

«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать», — отметил Степашин.

Он добавил, что считает текущую ключевую ставку слишком высокой для промышленности и строительства, и ожидает ее снижения в следующем году.