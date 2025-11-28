В работе мессенджера WhatsApp* произошел сбой

Пользователи отмечают, что сообщения не отправляются. Они не доходят до получается ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.

В работе мессенджера WhatsApp* произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи отмечают, что сообщения не отправляются. Они не доходят до получается ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.