Пользователи отмечают, что сообщения не отправляются. Они не доходят до получается ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.
В работе мессенджера WhatsApp* произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости.
*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.