В ОКБ экстренно прооперировали рязанца с опасным осложнением язвенной болезни

В ОКБ экстренно прооперировали рязанца с опасным осложнением язвенной болезни. Об этом 28 ноября сообщили в соцсетях медучреждения.

В больницу поступил 46-летний пациент с жалобами на боль в брюшной полости, которая появилась еще три недели назад. Однако мужчина не обратился к врачу и занимался самолечением.

«Обследование выявило жизнеугрожающее состояние: прободную язву [опасное осложнение хронической или острой язвенной болезни, при котором на стенках образуется сквозное отверстие] двенадцатиперстной кишки с излитием кишечного содержимого в брюшную полость, что спровоцировало развитие перитонита, обширного абсцесса и гнойного разрушения желчного пузыря», — говорится в посте.

Хирурги выполнили операцию по ушиванию язвы, санации и устранению очагов воспаления.

На данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное, его выписали.