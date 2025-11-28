В ночь на 29 ноября температура воздуха в Рязанской области опустится до -2 градусов

В субботу, 29 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2, +3°С, днём поднимется до 0, +5°С.