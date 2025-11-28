В Минобороны рассказали об ударах по объектам Украины за неделю

Отмечается, что ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 9460 боевиков. Российские военные уничтожили ЗРК С-300, пусковую установку РСЗО APR-40 румынского производства и две боевые машины РСЗО «Град» ВСУ. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, пять ракет большой дальности «Нептун» и 1 664 БПЛА.