В Минобороны рассказали об ударах по объектам Украины за неделю
В Минобороны рассказали об ударах по объектам Украины за неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.

Украинская армия потеряла до 9460 боевиков.

Российские военные уничтожили ЗРК С-300, пусковую установку РСЗО APR-40 румынского производства и две боевые машины РСЗО «Град» ВСУ.

Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, пять ракет большой дальности «Нептун» и 1 664 БПЛА.

Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров.