ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.10 / 79.50 28/11 11:25
Нал. EUR 92.00 / 93.00 28/11 11:25
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
751
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
658
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 008
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 732
В Касимове мужчину задержали за присвоение чужих денег
В Касимове мужчину задержали за присвоение чужих денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 61-летний житель Касимова и сообщил, что у него пропали 6 тысяч рублей, которые он случайно оставил у кассы в магазине. Местный житель рассказал, что выложил деньги из кошелька во время поиска более мелких купюр. Когда он вернулся за забытыми деньгами, их уже не было.

Выяснилось, что забытые купюру забрал 40-летний касимовец. Мужчина потратил деньги на покупку деликатесов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.