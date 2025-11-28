В Касимове мужчину задержали за присвоение чужих денег

В полицию обратился 61-летний житель Касимова и сообщил, что у него пропали 6 тысяч рублей, которые он случайно оставил у кассы в магазине. Местный житель рассказал, что выложил деньги из кошелька во время поиска более мелких купюр. Когда он вернулся за забытыми деньгами, их уже не было. Выяснилось, что забытые купюру забрал 40-летний касимовец. Мужчина потратил деньги на покупку деликатесов. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.