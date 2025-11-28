«Новые люди» обратились к ДОМ. рф по ситуации с выселением из Торговых рядов Рязанских предпринимателей

«Новые люди» обратились к ДОМ. рф по ситуации с выселением из Торговых рядов Рязанских предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Новые люди».

К ситуации с выселением предпринимателей из Торговых рядов на улице Кольцова в Рязани подключился председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он направил запрос в ДОМ. рф (прим., — имеется в распоряжении редакции).

«Всецело разделяю Вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией и, чтобы помочь разобраться в этом вопросе, в соответствии с законодательством Российской Федерации мной принято решение о направлении соответствующего запроса в ПАО „ДОМ. РФ“ с просьбой сообщить вам и в Госдуму о результатах его рассмотрения», — говорится в документе.

В региональном штабе партии «Новые люди отметили», что при необходимости запросы будут направление и в другие ведомства.

Напомним, о том, что более чем пятидесяти предпринимателям необходимо освободить помещения уже в скором времени сообщила основатель частного салона-музея «Аромат времени» Ксения Паначева. Она рассказала, что субарендаторам разослали письма с требованием освободить помещения на улице Кольцова, дом № 1, до 25 декабря текущего года.

«Нам грозят отключением света и электроэнергии. Пугают, что наше имущество выкинут на улицу, если мы его не вывезем в срок. Новогодние праздники — это всегда большой приток туристов. В Торговых рядах находится не только наш музей, но и много заведений общепита, которые заинтересованы в работе.

Согласно материалам дела на сайте арбитражного суда, собственник здания ДОМ. РФ в течение года судился с арендатором ООО «Приокский пассаж», который заключал с предпринимателями договоры субаренды. Арбитражный суд Рязанской области 8 октября 2025 года признал законным разрыв договора аренды. ДОМ. РФ предлагал расторгнуть договор во внесудебном порядке, но ООО «Приоский пассаж» отказывался. При этом ООО «Приокский пассаж» подал встречный иск на 12,8 миллиона рублей к ДОМ. РФ о взыскании убытков. Иск выделили в отдельное производство. Разбирательство еще идет, следующее заседание назначено на 16 декабря.

Ранее, в 2024 году Торговые ряды на улице Кольцова в Рязани выставили на продажу. Проектная документация согласована еще в 2020 году. Реставрировать собираются фасады и кровлю. Также работы предполагают «приспособление к современным условиям пользования».