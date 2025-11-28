Свет в отремонтированном переходе у «Барса» на Московском все еще не появился

«В подземном переходе уже несколько дней нет света. Днем еще можно пройти, а вечером очень опасно. В чем причина и когда устранят проблему? Даже нет аварийного освещения, что в подземелье вообще недопустимо», — написала рязанка в комментарии. В мэрии в ответ на возмущение рязанцев сообщили, что работы по благоустройству не приняли. Власти планируют обязать подрядчика устранить недостатки, но точные сроки пока назвать не могут. «Сейчас ведем претензионную работу с подрядчиком», — рассказали в горадминистрации.