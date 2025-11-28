Рязань
«В подземном переходе уже несколько дней нет света. Днем еще можно пройти, а вечером очень опасно. В чем причина и когда устранят проблему? Даже нет аварийного освещения, что в подземелье вообще недопустимо», — написала рязанка в комментарии. В мэрии в ответ на возмущение рязанцев сообщили, что работы по благоустройству не приняли. Власти планируют обязать подрядчика устранить недостатки, но точные сроки пока назвать не могут. «Сейчас ведем претензионную работу с подрядчиком», — рассказали в горадминистрации.

Свет в отремонтированном переходе у «Барса» на Московском все еще не появился. Первые сообщения об этом появились 26 ноября, фотографию темного перехода в редакцию прислали читатели РЗН. Инфо, 28 ноября фото опубликовали в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

«В подземном переходе уже несколько дней нет света. Днем еще можно пройти, а вечером очень опасно. В чем причина и когда устранят проблему? Даже нет аварийного освещения, что в подземелье вообще недопустимо», — написала рязанка в комментарии.

В мэрии в ответ на возмущение рязанцев сообщили, что работы по благоустройству не приняли. Власти планируют обязать подрядчика устранить недостатки, но точные сроки пока назвать не могут.

«Сейчас ведем претензионную работу с подрядчиком», — рассказали в горадминистрации.

Напомним, 1 сентября экс-мэр Рязани Виталий Артемов сообщил о завершении капитального ремонта подземного перехода на Московском шоссе. Он уточнил, что в ходе работ обновили системы освещения и водоотведения, установили камеры видеонаблюдения и отреставрировали 12 панно с видами Рязани, созданных в советское время.