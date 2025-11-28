Сбор туристического налога принесет муниципалитетам РФ около 5 млрд в 2025 году

Заместитель министра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что сбор туристического налога принесет муниципалитетам около 5 миллиардов рублей в 2025 году. Об этом он 28 ноября сообщил ТАСС. По словам собеседника агентства, решение о введении туристического налога правильное, потому что позволяет дефицитным муниципальным бюджетам получать дополнительные ресурсы на благоустройство территорий. Вахруков добавил, что сейчас сбор действует уже более чем в 60 субъектах РФ, его ввели около 3 тысяч муниципалитетов. По его мнению, средства от налога должны направляться на поддержание внешнего облика населенных пунктов и повышение комфорта для туристов. Ранее стало известно, что туристический налог принес в бюджет Рязани 8,2 млн рублей за полгода. Ставка составляет 1%.

Заместитель министра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что сбор туристического налога принесет муниципалитетам около 5 миллиардов рублей в 2025 году. Об этом он 28 ноября сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, решение о введении туристического налога правильное, потому что позволяет дефицитным муниципальным бюджетам получать дополнительные ресурсы на благоустройство территорий.

Вахруков добавил, что сейчас сбор действует уже более чем в 60 субъектах РФ, его ввели около 3 тысяч муниципалитетов. По его мнению, средства от налога должны направляться на поддержание внешнего облика населенных пунктов и повышение комфорта для туристов.

Ранее стало известно, что туристический налог принес в бюджет Рязани 8,2 млн рублей за полгода. Ставка составляет 1%.