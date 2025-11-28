Рязанец устроил конфликт во «Вкусно-и точке» из-за холодной еды

Инцидент произошел в кафе в Дашково-Песочне. На кадрах видно, что мужчина кидался на сотрудника заведения и требовал вернуть деньги. «Я клиент и я прав», — кричал рязанец. Очевидцы отметили, что конфликт происходил на глазах у ребенка.

