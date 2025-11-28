Рязанцы смогут оплатить парковку без интернета

Рязанцы смогут оплатить парковку без интернета через постоплату. Рассчитаться за паркинг без интернета можно будет через СМС или офлайн в мобильном приложении до 23:59 текущего дня. Если баланс лицевого счёта окажется меньше, деньги можно будет списать со счёта мобильного телефона.