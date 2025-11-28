Рязань
Рязанца осудили за мошенничество с жилищным сертификатом на покупку квартиры
По данным следствия, 45-летний рязанец имеющий право на получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилого помещения, нашел по объявлению квартиру с целью покупки. Ее стоимость составляла 2,6 млн. рублей. Мужчина убедил продавца искусственно завысить стоимость квартиры в договоре до 3 млн рублей — то есть до суммы, указанной в сертификате. Это позволило рязанцу получить 300 тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

